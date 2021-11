Aci: "A Milano consegne di notte e più mezzi pubblici anche nell'hinterland"

Creare centri di distribuzioni esterni ma nelle adiacenze della città e altri al suo interno, per le consegne dell'ultimo breve tratto, allestire locker per colli di dimensioni ridotte, dare vita a spazi multi-operatore per la distribuzione nei quartieri e piazzole di carico-scarico con sistemi di telecontrollo. E ancora, effettuare le consegne di notte e potenziare i mezzi pubblici, anche e soprattutto nell'area metropolitana. Queste le proposte dell'Automobile Club Milano per migliorare la mobilità urbana.

Le idee, avanzate da Aci attraverso la commissione mobilità, affrontano il tema della logistica e quello del trasporto pubblico. "Sono questi fondamentali aspetti della mobilità milanese poco approfonditi anche nel recente dibattito elettorale - afferma il presidente del club Geronimo La Russa - ringrazio i nostri esperti che hanno fornito proposte concrete confrontandosi con autorevoli esperti e responsabili dei due settori".

Quanto alla city logistics, Aci chiede che le consegne delle merci (per rifornire i centri di distribuzione, i locker e gli spazi multi-operatore) vengano effettuate in orario notturno. Mentre per quanto riguarda il trasporto pubblico locale la proposta è di aumentare e migliorare l'offerta rendendo disponibili più mezzi e aumentando gli investimenti per il servizio attreaverso nuovi modelli, anche di affitto e di leasing.

Per migliorare la mobilità a Milano, inoltre, secondo Aci è importantissimo favorire l'intermodalità intervenendo sulla viabilità di accesso alle stazioni e sulle aree di interscambio, da rendere attrattive tramite vari servizi, e l'attuazione di una differenziazione degli orari. "Tutte le proposte - spiega il presidente della commissione mobilità Cesare Stevan - devono essere assolutamente intese e interpretate in chiave di vasta area metropolitana. È ora di dire basta ad una visione dei problemi che si limita alla sola città di Milano, o addirittura alle sue aree centrali. Ed è fondamentale anche un ruolo attivo dell'amministrazione pubblica".