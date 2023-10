Acqua contaminata in Lombardia? La denuncia di Greenpeace

Acqua contaminata in Lombardia? Per Greenpeace c'è sicuramente un problema e riguarda i Pfas, un gruppo di molecole sintetiche prodotte da attività umane, considerate pericolose per la salute. L'organizzazione ambientalista ha raccolto 31 campioni d'acqua potabile, tra il 12 e il 18 maggio 2023, in 12 province lombarde, per la maggior parte da fontane pubbliche e a volte fuori da scuole o dentro parchi giochi. Poi le ha analizzate direttamente. Il motivo? Sempre a maggio, Greenpeace aveva pubblicato un rapporto sui Pfas in Lombardia a partire, però, dai dati consegnati dai gestori delle acque. Ne erano nate alcune polemiche e così l'associazione ha voluto fare tutto da sé, sebbene con un campione che lei stessa ammette non esaustivo.

Ebbene, in 11 campioni su 31 sono stati trovati i Pfas, in 4 casi superiori al limite della direttiva europea del 2020 (100 ng/l): Caravaggio (Bg), Mozzanica (Bg), Corte Palasio (Lo) e Crespiatica (Lo). I campioni bergamaschi provengono da fontanelle situate in parchi giochi. A Crespiatica la concentrazione di Pfas è stata superiore a 1.000 ng/l, cioè dieci volte tanto il limite consentito. Altri 5 casi sono sotto la soglia di 100 ng/l ma superiori ai valori vigenti in Danimarca o proposti recentemente negli Stati Uniti. Due di questi casi sono nella città di Milano: in via Cusago e in via Civitavecchia. Gli altri casi di contaminazione, pur inferiore a 100 ng/l, si trovano a Capriolo (Bs), Somma Lombardo (Va), Mariano Comense (Co), Rescaldina (Mi) e Pontirolo Nuovo (Bg).

I casi milanesi

A Rescaldina, la presenza di Pfas nella fontanella analizzata (in via 25 Aprile) è stata rilevata fin dal 2019, toccando il culmine nel 2022 con 380 ng/l. In quell'anno il gestore (Amiacque) ha investito 210mila euro per lavori di potabilizzazione dell'acqua, ma, a cinque mesi dalla messa a punto dell'opera idraulica, c'è ancora presenza di Pfas secondo la rilevazione di Greenpeace: 30 ng/l. La concentrazione è diminuita, ma non si è azzerata.

A Milano città, i Pfas sono stati rilevati in un rubinetto privato in via Cusago (29 ng/l) e nella casa dell'acqua in via Civitavecchia (26 ng/l). Altri prelievi sono stati effettuati nelle fontanelle di piazzale Cantore e via Morosini, senza rilevare Pfas. Ad agosto del 2023 l'Ats Milano ha confermato la contaminazione in via Cusago (citando però il valore di 11 ng/l), mentre a maggio del 2023 MM (gestore del servizio idrico cittadino) ha rilevato il valore di 20 ng/l.

"Sebbene Greenpeace Italia abbia effettuato un numero esiguo di campionamenti, questi risultati confermano che numerosi punti della rete delle acque potabili lombarde sono contaminati da Pfas", si legge nel rapporto: "Si tratta di un quadro certamente parziale, che in alcuni casi supera i livelli previsti dalla Direttiva comunitaria e in altri i valori di sicurezza per la salute adottati in altre nazioni. I dati, peraltro, in quasi tutti i casi sono in perfetta continuità con quelli ottenuti dagli enti pubblici e pubblicati da Greenpeace Italia lo scorso maggio".

Procure lente

Greenpeace ha presentato sei esposti alle procure di riferimento (Bergamo, Brescia, Como, Milano, Lodi e Varese) chiedendo di adottare provvedimenti cautelari per impedire il protrarsi della somministrazione alla popolazione di acque contenenti Pfas. Finora soltanto la procura di Brescia si è mossa: il dipartimento locale di Arpa Lombardia sta provvedendo a effettuare ulteriori accertamenti in merito.