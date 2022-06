A causa della siccità scenderà il livello della Martesana

Il livello del Naviglio Martesana scenderà drasticamente. Il Consorzio Est Ticino-Villoresi, ente che gestisce il sistema dei navigli lombardi, ha deciso che ridurrà del 35% la portata del canale che trae la sua acqua dal Lago di Como. Tutto ciò a causa dell'ondata di siccità che da mesi sta attanagliando Milano, la Lombardia e in generale tutto il nord-ovest dell'Italia.

Le manovre inizieranno nella giornata di sabato 18 giugno, nel dettaglio la portata verrà ridotta da 29 a 26 metri cubi al secondo (sui 32 di competenza). Inizialmente la riduzione avrebbe dovuto essere più marcata (si pensava a una riduzione del 50%), sarà più lieve per via dei rilasci idrici da parte dei produttori idroelettrici (4 milioni di metri cubi al giorno per il bacino dell’Adda e di 900 mila metri cubi al giorno per il bacino dell’Oglio), misura decisa giovedì 16 giugno dopo un incontro in Regione Lombardia.

Qualcosa potrebbe cambiare anche sul fronte del Naviglio Grande e canale Villoresi: l'assessore ai consorzi di bonifica Massimo Sertori, infatti, ha fatto sapere che prenderà contatti con le autorità svizzere "Per valutare rilasci dai produttori idroelettrici della Confederazione". Nei giorni scorsi, proprio a causa dell'inesorabile abbassamento del livello del Verbano, il Consorzio del Ticino ha tagliato del 50% le portate concesse ai gestori dei canali. Risultato? È stata ridotta la portata del Naviglio Grande che è passato da 60 m³/s a circa 24,5. Nessuna riduzione, invece, per il Villoresi che già da settimane viaggia con una portata di 35 metri cubi al secondo, nettamente inferiore rispetto a quella del periodo.