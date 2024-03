Quando tornerà l'acqua nei Navigli

Ci vorrà ancora un po' di tempo per rivedere l'acqua in alcuni Navigli milanesi, dopo la tradizionale 'asciutta' primaverile. Il consorzio Et Villoresi, infatti, ha deliberato di rinviare la reimmissione dell'acqua nei Navigli occidentali, per consentire la chiusura dei lavori di ripristino delle sponde in corso. Lavori che si era stati costretti a sospendere per le intense piogge delle ultime settimane.

Nel dettaglio, l'acqua rientrerà nel Naviglio Grande il 21 aprile, nel Naviglio Pavese il 22 aprile. Le due settimane aggiuntive serviranno per chiudere le attività in corso, già pianificate, in modo che in autunno si prosegua, come previsto, solo per il Naviglio di Bereguardo, la cui asciutta terminerà dunque già l'8 aprile.

Dalla fine del 2023 sono infatti in corso i recuperi delle sponde lungo il Naviglio Grande (da Vermezzo a Milano), lungo il Naviglio Pavese (da Milano a Vellezzo Bellini) e lungo il Naviglio di Bereguardo (a Motta Visconti).