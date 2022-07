Perché i Navigli rimarranno a secco (e verrà riempito il Villoresi)

Si svuota il Naviglio Grande e si riempie il Canale Villoresi. Lo ha deciso il consorzio Est Ticino Villoresi al termine della riunione con le associazioni di categoria degli agricoltori convocato giovedì 30 giugno. Durante l'incontro, nel dettaglio, è stato deciso di ridare al Villoresi una portata di 48 mc/s con una turnazione su 5 giorni, quindi da martedì 5 a sabato 9 luglio e di ridurre conseguentemente la portata nel Naviglio grande a 12 mc/s per poi riportarla a 55 mc/s da domenica 10 luglio (dallo scorso 24 giugno tutta la portata complessivamente disponibile per il consorzio è stata erogata nel Naviglio Grande, salvo il quantitativo necessario al mantenimento di un minimo deflusso nel Villoresi).

La situazione, comunque, è complicata. Dall'ente che regola i grandi canali milanesi hanno spiegato che in assenza di precipitazioni consistenti le irrigazioni proseguiranno con il 50% delle portate fino a metà luglio. "Siamo consapevoli che la decisione presa comporterà un notevole sacrificio per l’utenza sia del Villoresi che dei Navigli occidentali ma l’acqua a disposizione è scarsissima ed è necessario l’impegno di tutti per tentare di salvare almeno una parte dei raccolti - ha chiosato in una nota Alessandro Folli, presidente del Consorzio Est Ticino-Villoresi -. La proposta di ridurre al 50% la portata sia del Villoresi che dei Navigli non è stata accolta. Con una portata così ridotta non sarebbe stato possibile soddisfare le esigenze irrigue né su un canale né sull’altro, decretando in via definitiva la perdita della produzione agricola. La gravità della situazione ci impone prese di posizione pragmatiche nel tentativo, estremo, di salvare il salvabile".

Il Naviglio Martesana, già passato da 26 mc/s a 10 mc/s lo scorso 22 giugno, non subirà al momento variazioni in attesa di un aggiornamento della situazione, come confermato dalla Giunta tecnica del Consorzio dell'Adda riunitasi venerdì 1 luglio mattina.