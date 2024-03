A Milano si perdono 28 litri d’acqua ogni 200 trasportati

Ogni 200 litri d’acqua che vengono trasportati nelle case e negli uffici dei milanesi 28 vanno persi. Calcolatrice alla mano significa che il 14% dell’intero volume d’acqua si perde nel sottosuolo. Sembra una cifra gigantesca, ma non è nulla confronto alla media nazionale dove le reti colabrodo perdono il 40% del volume totale.

Tutto merito delle soluzioni all’avanguardia utilizzate da Mm. “La tecnologia ci ha aiutato attraverso l'infrastruttura digitale a ottenere grandi risultati - ha detto Francesco Mascolo, ad di MM Spa, a margine del seminario 'Sustainable water: il ruolo del digitale nella gestione sostenibile della risorsa idrica' -. Siamo riusciti a individuare tempestivamente le perdite o addirittura a intervenire in maniera predittiva sulla rete per ridurle al punto tale che abbiamo raggiunto il 14% di perdite idriche, sicuramente un benchmark nazionale in un Paese in cui queste superano il 40% in media”.

Inoltre, ha aggiunto, "il nostro è un settore molto energivoro": per la città di Milano MM aveva un consumo di energia elettrica "pari a 150 GWh all'anno". Su questo fronte, ha detto Mascolo, "riuscire a mettere a sistema le centrali acquedottistiche, il sistema di depurazione, ottimizzando i consumi attraverso l'elaborazione dei dati che consentono di gestire l'attivazione e la disattivazione degli impianti in real time rispetto ai fabbisogni, ha portato in 3 anni a ridurre di oltre il 15% questi consumi e quindi a risparmiare sicuramente grandi quantità di energia elettrica ma soprattutto a ridurre le emissioni".

Acqua, ma soprattutto sensori. "Abbiamo infrastrutturato parte della nostra rete acquedottistica con la fibra ottica e con una sensoristica capace di misurare portate, temperature e pressioni delle acque”, ha detto Mascolo. "Questo - ha precisato - serve a vario livello, perché la gran mole di dati, analizzata poi con gli algoritmi e gli strumenti dell'intelligenza artificiale, permette di supportare le decisioni in termini di intervento. Da qui gli interventi per la riduzione delle perdite dalla rete, gli interventi per capire i punti della rete dove in futuro si potrà andare ad attingere calore per realizzare nuovi sistemi di scambio termico e per il condizionamento dei building per esempio".