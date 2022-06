Acqua agli sgoccioli per l'agricoltura lombarda, "basta per 10 giorni"

L'acqua a disposizione, fornita da Enel attraverso i bacini idroelettrici, basterà per le esigenze del comparto agricolo dei prossimi dieci giorni. Lo ha dichiarato il rappresentante legale dell'azienda Giovanni Rocchi martedì 21 giugno, ascoltato dalla commissione regionale agricoltura e montagna di regione Lombardia, riunita in seduta straordinaria con i gestori idroelettrici e l'assessore regionale alla montagna Massimo Sertori.

Il tema è ovviamente la siccità. Rocchi ha spiegato che Enel ha dato disponibilità di acqua da varie fonti idroelettriche: 500mila metri cubi al giorno dalla Valtellina, 900mila metri cubi al giorno dai laghi della Val Camonica. E poi 250mila metri cubi al giorno per il fiume Serio e 200mila metri cubi al giorno per il Brembo.

Stesso impegno da A2A, per cui era presente il responsabile impianti idroelettrici Roberto Scottoni. L'azienda sta rilasciando tre milioni di metri cubi al giorno di acqua sull'Adda per farli confluire nel lago di Como, a fronte di una richiesta, della settimana scorsa, di quattro milioni di metri cubi. In mattinata il governatore Attilio Fontana aveva dichiarato che, per ora, non c'è rischio di razionamento dell'acqua in Lombardia per usi civili. E anche Mauro Bonanni, responsabile operativo di Terna, ha sottolineato che, anche per la produzione idroelettrica, e quindi di energia, non v'è rischio nell'immediato.