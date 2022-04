È tornata l'acqua anche nel Canale Villoresi

Tutti i canali di Milano sono pieni. Nella giornata di martedì 19 aprile è stata aperta la diga di Panperduto ed è tornata l'acqua all'interno del canale Villoresi (nei giorni scorsi era terminata l'asciutta del Naviglio Grande, mentre non era mai stata tolta dalla Martesana). Nei prossimi giorni - fino al 26 aprile - verrà alimentato il tratto fino a Parabiago, successivamente il canale artificiale si riempirà nella sua totalità.

L'asciutta è stata prolungata di qualche giorno per completare il progetto di impermeabilizzazione di alcuni tratti del Villoresi, cantieri che, come riferito dal presidente del Consorzio est Ticino-Villoresi, Alessandro Folli, sono stati finanziati con 20 milioni di euro. I lavori sono stati ultimati tra Arconate e Busto Garolfo mentre stanno per terminare a Parabiago; il lotto tra Somma Lombardo e Vizzola Ticino, infine, verrà ultimata durante la prossima asciutta. Dopo l'estate, dunque.

Lavori, ma non solo: l'acqua è tornata tardi anche a causa della forte siccità che sta imperversando sulla pianura padana e sull'arco alpino nord occidentale. Attualmente, mercoledì 20 aprile, il Lago Maggiore è 8 centimetri e mezzo sotto lo zero idrometrico; non solo: nel Verbano esce più acqua di quanta ne entra (l'afflusso è pari a 62 metri cubi al secondo mentre il deflusso è pari a 106m³/s).

Qualcosa potrebbe cambiare con le piogge previste nei prossimi giorni, la situazione comunque è anomala: crisi idriche come questa si sono già verificate in passato ma negli ultimi decenni non si erano mai manifestate in inverno, quando terreni e falde acquifere si riforniscono in vista dell’estate. Questa situazione straordinaria, nei giorni scorsi, ha portato Federparchi Lombardia a chiedere un incontro con le istituzioni per capire come gestire questo evento.