È tornata l'acqua anche nel canale Villoresi

Anche nel canale Villoresi è tornata l'acqua. Nella giornata di mercoledì 26 aprile alla diga di Panperduto sono state effettuate le manovre per la reimmissione delle portate ed è così terminata l'asciutta totale, misura "resasi necessaria per il completamento di alcune opere di impermeabilizzazione tra Vizzola Ticino e Somma Lombardo", precisano dal Consorzio est Ticino-Villoresi.

Attualmente scorre acqua in tutti i canali gestiti da Etv (Naviglio Grande, Bereguardo, Martesana, Pavese e Villoresi), seppur a portata ridotta. Nessuno è a piena portata a causa della siccità che sta attanagliando tutto il nord-ovest di Milano. Le piogge delle ultime settimane, tuttavia, hanno alzato in modo significativo i livelli dei grandi laghi, è stata fatta qualche "scorta" per l'estate. Non è escluso che se le precipitazioni continuassero in maniera significativa l'affaire siccità potrebbe ridimensionarsi.

Il rientro dell'acqua nel canale Villoresi è stato annunciato anche attraverso l'app ufficiale del consorzio: lo strumento che Etv ha messo a punto per rendere l’informazione verso il mondo agricolo più tempestiva possibile, di fondamentale importanza soprattutto nei momenti critici. Al momento l'app è disponibile solo per smartphone Android, prossimamente arriverà anche per device iOs.