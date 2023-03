McDonald's pubblicizzerà il numero di telefono contro la violenza sulle donne

Un adesivo per pubblicizzare il numero di telefono antiviolenza (1522) in 71 ristoranti McDonald's della Città metropolitana di Milano, con un QR Code che contiene il link ai centri specializzati per sostenere e aiutare le donne vittime. L'iniziativa, già partita a Roma, approda ora a Milano con l'intenzione di estenderla via via in tutta Italia, ed è promossa dall'associazione Differenza Donna, che da tre anni gestisce il numero di telefono per conto della presidenza del consiglio dei ministri.

"La violenza sulle donne è un fenomeno che non smette di crescere. Le prefetture ci danno dei dati, ma ci sono anche quelli sommersi. Per questo è importante dare un piccolo segnale di sensibilizzazione. Anche un gesto semplice ma concreto, come quello di affiggere un adesivo nei nostri ristoranti, può avere un grande impatto di amplificazione, perché accogliamo un milione e 200mila clienti al giorno", ha detto Delia Ciccarelli, corporate relations director di McDonald's Italia, presentando l'iniziativa giovedì mattina nel ristorante di via Dante, a Milano.

"A Milano c'è una rete antiviolenza molto efficace, ma il problema è raggiungere le donne. Questa è un'iniziativa preziosa, perché si coinvolge un luogo informale, cioè non istituzionale, facendo prevenzione con un messaggio rivolto alle possibili vittime, dicendo loro che qualcuno può aiutarle", ha aggiunto Diana De Marchi, consigliera delegata alle politiche sociali della Città metropolitana di Milano: "Tra i tanti motivi per cui non si chiede un aiuto, a volte c'è quello di non sapere a chi chiederlo. Per questo è fondamentale la partecipazione degli attori non istituzionali. E sicuramente faremo anche altro insieme a McDonald's, perché abbiamo la comune volontà di sradicare la cultura della sopraffazione, che purtroppo esiste anche nei luoghi di lavoro".

"La partnership con McDonald's è per noi strategica", ha spiegato Elisa Ercoli dell'associazione Differenza Donna: "Diffondere il numero di telefono significa salvare vite. Purtroppo la violenza maschile sulle donne è sommersa per il 90%, anche per motivi culturali profondi. Con questa iniziativa nei ristoranti di McDonald's raggiungeremo un milione e 200mila persone al giorno. Ma è importante anche il target che McDonald's accoglie: il messaggio si fa arrivare ai giovanissimi e alle giovanissime. Ragazzi e ragazze, bambini e bambine, vivono la violenza cosiddetta 'assistita', nel senso che vi assistono e anche che subiscono danni enormi loro stessi".

"Al 1522 - ha proseguito Ercoli - accogliamo in anonimato e riservatezza. Le vittime devono avere il tempo di maturare una scelta, senza affrettare i passi perché, quando rientrano in una situazione di violenza dopo una tentata fuoriuscita, le cose per loro peggiorano. Al telefono siamo in grado di fare una valutazione del rischio sulla base dei dettagli che ci vengono raccontati e possiamo offrire alle donne una prima consapevolezza. Poi le indirizziamo ai centri antiviolenza più vicini. Ed è importante la collaborazione di tutti. Come società civile, aziende e istituzioni, abbiamo il dovere di fare la differenza sulla più grande violazione dei diritti umani che avviene nelle nostre democrazie".

"Anzitutto, la tutela dei diritti non può essere lasciata solo alle istituzioni, ma coinvolge tutta la città: imprese, cittadini e associazioni. Si lavora insieme e si può raggiungere un maggior numero di persone", ha concluso Lamberto Bertolé, assessore alle politiche sociali a Milano: "Nella città esiste una rete efficace per la protezione e l'accompagnamento alle donne vittime di violenza, con l'obiettivo di costruire percorsi di piena autonomia e libertà per le donne. Oltre alle alternative dobbiamo dare anche risposte, ad esempio con la rete di case rifugio e i progetti per favorire l'autonomia economica. E poi dobbiamo lavorare per tenere insieme tutti i passaggi, dall'informazione all'emersione agli aiuti".