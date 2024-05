Aedicola lambrate, polo di cultura e innovazione, scommette sull’editoria e diventa un punto di riferimento per la comunità

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

In Via Conte Rosso, nel cuore di Lambrate a Milano, c’è un’edicola che resiste al passare del tempo e alla tecnologia. AEdicola Lambrate è un progetto di rigenerazione, riqualificazione e innovazione sociale e culturale, per tornare a leggere i giornali, le riviste, i manga e i libri, un presidio creativo che organizza letture collettive, mostre, eventi, residenze artistiche e djset. AEdicola ha ricevuto fin dall’inizio il sostegno di tutto il quartiere, per rilanciare insieme una periferia che, negli anni, ha conservato la sua identità storica, accogliendo le nuove tensioni culturali e creative della città di Milano, trovando in Alessandro Ghidini - un ragazzo di 28 anni, giornalista freelance di professione - il suo AEdicolante. Grazie alla campagna di raccolta fondi lanciata su Produzioni dal Basso - prima piattaforma di crowdfunding e social innovation - è possibile sostenere il lavoro di Alessandro e diventare un AEdicolanter, affinché il progetto AEdicola diventi un avamposto di responsabilità civile, che ispiri e contamini altre esperienze in altre città. Per maggiori informazioni: https://www.produzionidalbasso.com/project/sostieni-aedicola-lambrate-diventa-aedicolanter/