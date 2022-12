Da Milano partiranno aerei alimentati anche con oli esausti e scarti

Carburante bio per i voli in partenza dagli aeroporti di Milano. È la sperimentazione lanciata attraverso l'accordo tra Dhl Express Italy, Eni e il gruppo Sea, che gestisce gli scali di Linate e Malpensa.

Il progetto, come si legge in una nota delle società, vedrà l'utilizzo di Sustainable aviation fuel (Saf) miscelato al 20% con JetA1 e prodotto esclusivamente da materie prime di scarto, grassi animali e oli vegetali esausti. 28 i voli da Malpensa che saranno alimentati con questo tipo di carburante, chiamato Eni Biojet. Dhl Express sottolinea come in Italia sia stato "il primo tra i corrieri aerei espressi a utilizzare carburante avionico sostenibile per i propri voli".

"Entro fine 2022 - continua il comunicato - saranno 28 i voli in partenza da Malpensa a essere alimentati anche con il carburante sostenibile (Saf) prodotto da Eni nella raffineria di Livorno in sinergia con la bioraffineria Eni di Gela i cui impianti trattano materie prime di scarto, grassi animali, oli vegetali esausti e da colture non in competizione con la filiera alimentare".

“Questa partnership con Eni e Dhl, prima compagnia di Malpensa a utilizzare il Saf, è un importante passo per la

decarbonizzazione del settore del trasporto aereo, obiettivo prioritario per il nostro comparto - afferma il ceo di Sea Armando Brunini -. Sarà un percorso lungo e complesso che necessita della sinergia di tutti gli attori coinvolti per generare azioni concrete, come dimostra l’accordo firmato oggi. Sea ha già da tempo iniziato a mettere in campo collaborazioni strategiche e a investire in tecnologie e progetti per rendere più veloce il passaggio verso un futuro più sostenibile del trasporto aereo. Sono convinto che il nostro settore debba guidare la transizione ecologica e a fronte di risultati concreti e misurabili possa meritare un quadro di policy di sostegno e di incentivo".