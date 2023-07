"Aerei pieni anche con biglietti molto cari, siamo stupiti"

Il caro biglietti nulla può contro la voglia di viaggiare. A dirlo l'amministratore delegato di Sea, la società che gestisce gli aeroporti di Linate e Malpensa, Armando Brunini.

"Siamo tutti sorpresi perché nonostante l’aumento notevole dei prezzi dei biglietti aerei, la domanda è forte e sostenuta: il riempimento degli aerei oggi è superiore a quello del 2019. Se con meno voli il riempimento è forte significa che nonostante i prezzi più alti la gente ha una voglia elevatissima di volare: vediamo se dura", le parole di Brunini a margine dell'incontro 'Sostenibilità in azione per il futuro' organizzato da Dhl Express Italy e Sea Milan Airports a Malpensa, commentando i volumi di viaggiatori degli scali milanesi e l'aumento delle tariffe aeree.

L'amministratore delegato di Sea ha anche affermato che le previsioni per il bilancio della società sono buone: "Speriamo di tornare a distribuire i dividendi ordinari del 2023, vediamo come va l’anno", ha affermato. A proposito dei carburanti sostenibili, inoltre, ha aggiunto: "Ci sono compagnie aeree interessate a usare Saf (Sustainable Aviation Fuel) perché abbiamo stanziato un contributo per l’acquisto di questo tipo di carburante e abbiamo ricevuto richieste cinque volte superiori allo stanziamento. Sicuramente c’è volontà a comprarlo. Ovviamente dovrà crescere e questo sta accadendo prima che diventi obbligatorio perché nel 2025 sarà obbligatorio con quota crescente. Abbiamo voluto dimostrare che si può partire anche primi. C’è però un tema di disponibilità di volumi sufficienti e di prezzo di Saf. C’è tanto da lavorare perché per renderlo sostenibile anche economicamente bisogna che aumenti la produzione il prezzo è si avvicini un po’ di più a quello del carburante normale".