L'aereo pieno zeppo di Ferrari decollato dall'aeroporto di Milano

Carico speciale. Venerdì è partito dall'aeroporto di Malpensa un aereo cargo con a bordo più di dieci Ferrari, tra modelli stradali da corsa e almeno un paio di monoposto, identiche a quelle che si vedono sulle piste dei Gran premi di Formula 1.

A svelarlo è stata la pagina Facebook "Vola Malpensa Milano Mxp", che ha pubblicato una serie di scatti delle supercar pronte per essere caricate a bordo di un Boeing 777 modello cargo della "Saudia Cargo". Inevitabile lo stupore e la curiosità degli addetti che lavorano nel piazzale dell'aeroporto, che come racconta la pagina sui social, sono stati immediatamente attirati dal particolare carico anche perché "certi mezzi non passano inosservati soprattutto per la loro quantità".

Foto da Vola Malpensa Milano Mxp Facebook

Sembra, stando a quanto svelato nei commenti, che si tratti dei mezzi che pochi giorni fa erano presenti al Mugello per le gare dei clienti privati. Le Ferrari sarebbero quindi dirette a Gedda, in Arabia Saudita, dove a dicembre è prevista la prossima tappa del campionato.

Foto da Vola Malpensa Milano Mxp Facebook