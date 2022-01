Il no vax che cerca di prendere l'aereo col green pass di un altro

Era pronto a partire per la Spagna. Ma il green pass che aveva mostrato in aeroporto non era il suo. Scoperto, ha provato a scappare, ma è stato fermato, denunciato e multato (nella valigia aveva qualche grammo di marijuana). L'accaduto nella mattinata di mercoledì 26 gennaio all'interno dello scalo di Milano Linate, dove a finire nei guai è stato un 28enne bergamasco.

Il giovane, che ora risponde di sostituzione di persona, si era presentato ai controlli con un green pass che mostrava nome e cognome diversi rispetto a quelli indicati nella sua carta d'imbarco. Quando ha capito che lo avevano smascherano, ha tentato la fuga, ma è stato intercettato dalla polizia di frontiera.

Messo alle strette, il 28enne ha ammesso di essere sprovvisto della certificazione verde - poiché fortemente contrario - e di aver comprato nel mercato illegale online quello con cui sperava di riuscire viaggiare. Durante gli accertamenti sono stati trovati alcuni grammi di marijuana nascosti nella tasca del suo bagaglio. E per lui è partita anche una denuncia per detenzione di stupefacenti.