Perché in piazza San Babila c'è un aereo lungo 20 metri

Un aereo gonfiabile lungo 20 metri in piazza San Babila, per simboleggiare la vicinanza con l'aeroporto di Milano Linate. Iniziano così le iniziative per festeggiare l'apertura, prevista per domani 4 luglio, delle nuove fermate della linea M4, la 'blu', Tricolore e San Babila. Dalle 13, quando la linea sarà ufficialmente attiva, tutti potranno viaggiare gratis tra le 8 fermate già pronte (solo per questo primo giorno).

Pochi minuti da Linate al centro città

Basteranno 12 minuti per percorrere tutta le tratta e andare dall'aeroporto al centro di Milano (Linate Aeroporto, Repetti, Stazione Forlanini, Argonne, Susa, Dateo, Tricolore e San Babila). In occasione dell'inaugurazione delle nuove fermate, riaprirà anche piazza San Babila, trasformata in una grande area pedonale in continuità con corso Vittorio Emanuele. L’ampliamento dell’area pedonale consente di collegare i due lati della piazza e di estendere la pedonalizzazione fino a largo Toscanini. Un percorso lungo corso Europa, inoltre, mediante la creazione di una Ztl, sarà reso accessibile solo al trasporto pubblico, ai taxi e ai mezzi del carico/scarico negli orari consentiti, integrandolo con una nuova pista ciclabile.

La festa

Il 4 luglio sarà anche una giornata di festa per tutte le famiglie residenti nell’area interessata dai lavori. In collaborazione con i Municipi 3 e 4 sono stati organizzati festeggiamenti lungo corso Indipendenza e corso Concordia. Il programma prevede a partire dalle 10 attività sportive a cura delle associazioni dilettantistiche di zona e poi a partire dalle 14.30 con giochi cooperativi, laboratori creativi di giocoleria di magia, oltre a tornei di ping pong. Dalle 17, poi, musica e balli.