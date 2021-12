Per Natale in mezzo milione negli aeroporti di Milano

Mezzo milione di passeggeri di passaggio negli aeroporti di Milano. Succede tra il 22 e il 29 dicembre, in occasione delle festività natalizie, negli scali di Malpensa e Linate. In totale il numero di viaggiatori è pari a circa il 40% in meno rispetto alle vacanze di Natale del 2019, quando ancora la pandemia non aveva tagliato il traffico aereo nazionale.

Nel complesso per Malpensa e Linate sono passate 492.602 persone, di cui 212.063 in arrivo e 280.539 in partenza. La maggior parte dei viaggiatori si è concentrata a Malpensa, con 340.994 passeggeri (147.752 in arrivo e 193.242 in partenza); mentre a Linate sono transitati in 151.608, con una prevalenza delle partenze (87.297) rispetto agli arrivi (63.311).