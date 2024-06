A Linate e Malpensa il servizio clienti si fa (anche) su Whatsapp

Un chat Whatsapp per il servizio clienti di Sea, la società che gestisce gli aeroporti di Linate e Malpensa.

I viaggiatori potranno scrivere direttamente al team customer care per qualsiasi tipo di richiesta, dalle informazioni sui servizi aeroportuali alle tematiche ecommerce, dall’offerta food & shops in aeroporto alle questioni relative al Milano Malpensa Boutique, ricevendo risposte rapide e personalizzate. Non solo, sarà possibile ricevere aggiornamenti in tempo reale sullo stato del proprio volo, inclusi eventuali ritardi o cambi di gate.

Non solo, i clienti potranno interagire col chatbot di risposta automatica che assiste l’utente nel trovare in autonomia le informazioni più semplici desiderate e che non richiedono l’assistente umano.

I viaggiatori possono aggiungere il numero di Whatsapp dedicato del customer care dell’aeroporto di Milano, 02 232323, ai propri contatti e iniziare a chattare per ottenere assistenza o informazioni.