Milano Malpensa, 4mila cosmetici pericolosi nascosti tra le parrucche: sequestrati

Un totale di 4.077 cosmetici potenzialmente tossici, nascosti tra diverse parrucche, sono stati sequestrati all'aeroporto di Milano Malpensa all'esito dei controlli dell'Agenzia della dogana e dei monopoli.

I funzionari hanno posto sotto sequestro i prodotti che provenivano dalla Nigeria ed erano destinati a una società italiana di commercio all’ingrosso di cosmetici. Due le spedizioni, per un peso totale di mille chili, che erano state dichiarate con la classificazione tariffaria di 'parrucche', ma che all'interno contenevano anche i cosmetici non dichiarati.

Attraverso l'intervento dell'Ufficio di sanità marittima e aerea di frontiera, è risultato anche che i prodotti contenevano idrochinone, principio attivo non ammissibile nei cosmetici, e clobetasolo, anche questa una sostanza vietata che non può essere introdotta in Italia perché gravemente rischiosa per la sicurezza dei consumatori. Il destinatario delle importazioni è stato denunciato a piede libero per aver violato diverse leggi sui prodotti cosmetici.