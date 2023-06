Milano avrà l'aeroporto Silvio Berlusconi?

Non una strada, una piazza o un parco. Ma l'aeroporto. Milano potrebbe avere nei prossimi mesi l'aeroporto Silvio Berlusconi, con Linate che sarebbe intitolato all'ex presidente del consiglio morto lunedì scorso a 86 anni. L'idea - dopo le polemiche degli ultimi giorni sui 10 anni necessari per "intestare" una strada a una personalità scomparsa - arriva dall'ex sindaco meneghino Gabriele Albertini.

L'ex inquilino di palazzo Marino si è scontrato, a distanza, con l'attuale primo cittadino, Beppe Sala, che ha già detto no a una deroga per dedicare una strada a Berlusconi. "Il mio successore ha detto una stupidaggine o meglio ha detto una parziale stupidaggine. È vero che c'è la regola scritta del regolamento che prima di dedicare bisogna consolidare la reputazione e la fama e quindi il tempo che decorre dalla morte alla dedicazione è contato e credo che sia proprio dieci anni. Però le deroghe sono state fatte anche dall'attuale sindaco e quindi non è assolutamente una norma inderogabile ed è una condizione che può essere tranquillamente superata quando lo si voglia fare", le sue parole, comunque parzialmente inesatte perché l'ultima deroga fu "firmata" da Giuliano Pisapia per Mike Bongiorno.

"Che poi, essendo l'attuale sindaco di un'altra parte politica e non volendo scontentare la dimensione di consenso che lo sostiene, capisco che in questo caso voglia applicare la norma invece che interpretarla. Non mi dica però che non si può fare. È una cosa sconcertante. Dopo il lutto nazionale e quello che è venuto dopo, mettere lo sguardo da un'altra parte ha persino del nevrotico. Se fossi sindaco sarei già al lavoro per la deroga. Come diceva Giolitti: le regole si applicano per gli avversari e si interpretano per gli amici", ha proseguito Albertini.

Quindi ecco l'idea: "A questo punto mi faccio promotore di un’altra iniziativa, lancio la proposta di intitolare l’attuale aeroporto di Linate proprio a Silvio Berlusconi. Questa a me sembra una bella idea, non c’è bisogno di aspettare dieci anni, è una cosa che può decidere la Sea. Passiamo da Linate aeroporto a Silvio Berlusconi. Guardate un po’ cosa è successo a New York", ha sottolineato, ricordando che due dei tre aeroporti sono intitolati all'ex presidente Kennedy e all'ex sindaco Fiorello LaGuardia. "È evidente - ha concluso Albertini - che l’attuale sindaco non segue la volontà dei suoi cittadini”.