Anche visite guidate a Brera nell'affido culturale a Milano

C'è anche l'associazione Amici di Brera tra gli enti che hanno aderito al progetto di affido culturale partito a Milano, nel municipio 8, promosso dall'associazione Mitades. Il progetto è attivo anche a Napoli, Roma, Modena e Bari ed è stato selezionato nell'ambito del fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.

La proposta di Amici di Brera consiste in visite guidate attraverso le grandi opere presenti in Pinacoteca per le famiglie che aderiscono al progetto. In particolare, il percorso prevede otto giornate di visite in cui le famiglie affidate e le famiglie affidatarie vivono un’esperienza all’insegna dell’arte, della bellezza e della cultura, condividendo riflessioni e momenti di divertimento. La prima visita è prevista per sabato 5 marzo.

Lo scopo dell'affido culturale è quello di sostenere e sviluppare la fruizione culturale dei bambini, coinvolgendo le famiglie. L'idea è quella di fare incontrare famiglie (o single) che abitualmente frequentano musei, teatri o cinema con famiglie con bambini che non frequenterebbero quei luoghi, per un motivo o l'altro. A Milano il progetto è partito nei quartieri del Gallaratese e di Quarto Oggiaro.

"La cultura ha il dono di unire in quanto universale. La cultura ha il dono di abbattere barriere perché è diritto di tutte e di tutti. La cultura unisce, è strumento di solidarietà. La cultura è strumento per tessere relazioni tra persone. E unirle". Così Carlo Orsi, presidente di Amici di Brera.