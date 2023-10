Per prendere in affitto casa a Milano non bastano mille euro

Milano capolista nel mercato immobiliare per prezzi (alti), time on market e domanda. Motore propulsore della crescita la riqualificazione: di quartieri, zone, hinterland e spazi una volta abbandonati. Progetti messi a terra o in stato di definizione che hanno spinto, e continuano a spingere, milanesi e non a cercare casa in zone specifiche di Milano. Ma il trend riguarda anche le periferie che hanno registrato un aumento dei prezzi di quasi il 46% nel primo semestre del 2023 sul 2018, con il 31% dei milanesi che opta per l’hinterland: un numero mai visto, come evidenzia Gruppo Tecnocasa che ha snocciolato i dati. Si va in periferia soprattutto alla ricerca soluzioni nuove che rispecchino esigenze come l’efficienza energetica. E se, in questi casi, ci si scontra con i prezzi in ascesa, si devia sul ristrutturato, ma sempre nella prima fascia fuori Milano, lungo le linee metropolitane verde e rossa.

Ma quali sono le zone di Milano più ricercate?

Bovisa, Sempione, Fiera con San Siro e Lodi-Corsica le navi ammiraglie di questa tendenza. E, ancora, Cermenate, Tibaldi, Bocconi e Bicocca per l’adiacenza alle università, Affori per la vicinanza con Bovisa, Scalo Farini e Maciachini in relazione al progetto di rigenerazione. Recentemente è emerso grande interesse per la zona dell’ex macello dove è atteso il recupero. C’è, poi, piazzale Loreto per la riqualificazione che avverrà e perché gode del riflesso di Nolo. Anche il lavoro sulle linee metropolitane è stato un grande driver e l’esempio migliore è sicuramente il quartiere di San Siro con la linea lilla.

Prezzi alle stelle per acquisto e locazione

In città il prezzo medio dell’usato si aggira attorno ai quattromila euro al metro quadro, ma con zone che raggiungono tranquillamente i 17mila. Per affittare un bilocale, che tra l’altro è la tipologia di immobile preferita dai milanesi, non bastano mille euro al mese, per una stanza in più si sale almeno di 500 euro.

A gonfiare i prezzi e la ricerca folle di case a Milano è l’offerta risicata. E per la stessa ragione i meneghini si aggiudicano il primo posto anche per time on market: in media 68 giorni per gli immobili in vendita e 35 per quelli in affitto. Per capire questi numeri, è necessario paragonarli con la media nazionale che ha subito comunque una riduzione importante: nel 2013 erano 178 giorni, nel primo semestre di quest’anno 105.