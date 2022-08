A Milano tornano ad aumentare gli affitti

Affitti di nuovo in aumento a Milano. Dopo un periodo di lieve flessione dovuta alla pandemia, i canoni tornano a crescere.

A delineare il nuovo trend, partito nel 2021, l'ufficio studi del gruppo Tecnocasa che ha evidenziato un arresto nella crescita dei canoni nel 2020, seguito da una progressiva ripresa. Nel primo anno della pandemia, infatti, il mercato delle locazioni aveva subito un'inversione di rotta, con smart working e dad che avevano tagliato la domanda di immobili in affitto da parte di lavoratori fuori sede e studenti e, al contempo, il numero inferiore di turisti presenti in città.

Dopo un 2020 con canoni in ribasso a causa dei fenomeni provocati dal covid-19, il 2021 ha visto una ripresa dei canoni di locazione, tanto che a livello nazionale si registrano rialzi del 3,4% per i monolocali, 3,5% per i bilocali e +2,8% per i trilocali. Tra le grandi città Milano mette a segno uno dei recuperi più significativi: +5,6% per i monolocali, +4,9% per i bilocali, +4,2% per i trilocali.

Le zone più care e quelle più economiche a Milano

In media un monolocale a Milano costa 680 euro al mese; un bilocale 920; e un trilocale 1250 euro. I monolocali più economici, si legge nel rapporto (qui sotto consultabile nel dettaglio), con 400 euro si trovano nelle periferie di Ponte Lambro e Villapizzone, mentre i più cari, con 1500 euro, a Garibaldi-Moscova; per quanto riguarda i bilocali, i più economici, a 650 euro, sono nella zona nord di Varesina-Espinasse, Vialba e, di nuovo, Villapizzone, mentre i più costosi, con 2500 euro, a Garibaldi-Moscova; quanto ai trilocali, infine, i meno cari, con 750-800 euro, sono affittabili a Quarto Oggiaro e, ancora, nella zona nord tra Vialba e Villapizzone, mentre tra i più cari, con 3mila euro ci sono quelli di City Life, e con 4.500 quelli di Garibaldi-Moscova.

