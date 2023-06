Sala pensa che il governo e le città abbiano "obiettivi diversi" sugli affitti brevi

Continua la 'diatriba' sugli affitti brevi. È di martedì l'incontro tra la ministra del turismo Daniela Santanché e i rappresentanti dei Comuni capoluogo delle Città metropolitane. Per Milano è andato fisicamente a Roma l'assessore alla casa Pierfrancesco Maran, mentre il sindaco Giuseppe Sala si è collegato da remoto.

Tornando sull'incontro, mercoledì Sala ha detto che "rischiava di essere un dialogo con obiettivi diversi". La ministra aveva invece detto che, nonostante i punti di disaccordo, era stato un "confronto leale" e che tutte le parti intendono "lavorare nella stessa direzione". Già nell'immediato, Maran si era detto non completamente soddisfatto. Ora Sala è tornato sull'argomento, sottolineando che "si può essere liberisti fin che si vuole, seguendo le logiche di mercato", ma il settore va comunque regolamentato.

Se sul codice univoco per poter affittare a breve termine sono tutti d'accordo (lo ha ribadito la stessa Santanché), ad alcuni sindaci sembra non sia piaciuta l'idea del governo di fissare un limite minimo di due notti per l'affitto breve, mentre il fronte degli amministratori locali spinge molto sulla zonizzazione, come il primo cittadino di Firenze Dario Nardella, che per la sua città ha già pronto un divieto a nuovi affitti brevi nel centro storico. Ma il governo, su questo, non sembra essere d'accordo, così come su 'leggi speciali' come quella già in vigore per la sola Venezia, dove non si può affittare a breve termine per più di 120 giorni all'anno.

"A una famiglia che ha un appartamento, e lo toglie dal mercato a lungo termine per metterlo in quello degli affitti brevi, non si può dire niente", ha detto Sala mercoledì, "ma chi, in questo momento, si sta accaparrando appartamenti medio-piccoli, ne ha dieci o venti, intere case che al 50% ormai non sono più consegnate alla possibilità di avere affitti a lungo termine ma sono tutte orientate ad affitti brevi, è un problema".

In precedenza Maran aveva affermato che le case destinate ad affitti brevi a Milano rischiano di diventare il 15-20% del totale, anche se ora la percentuale è inferiore. Addirittura l'Aigab, l'associazione che riunisce i 'professionisti' delle case vacanza, stima che in città solo l'1,6% degli alloggi sia proposto per il mercato degli affitti brevi. Al di là della 'battaglia dei numeri', comunque,