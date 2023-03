Come "denunciare" le case da incubo in affitto di Milano

Eradicare (o quantomeno cercare di limitare) le situazioni di affitto da incubo. È l'obiettivo di Sos Affitti, il canale lanciato dal comune di Milano per denunciare le irregolarità negli affitti in città. Attraverso il servizio si potranno segnalare proprietari che pretendono il pagamento in nero, propongono case in condizioni di scarsa vivibilità o pubblicano annunci sulle piattaforme turistiche di affitti brevi per appartamenti che però fanno parte del patrimonio residenziale pubblico.

Il canale è stato presentato al Forum dell’abitare, manifestazione organizzata dal Comune di Milano in collaborazione con Mm e con il sostegno di Fondazione Cariplo. Il servizio mette insieme alcuni soggetti (direzione casa, sportello unico attività produttive di Milano, polizia locale e guardia di finanza) in un protocollo operativo sperimentale per combattere tutti coloro che contribuiscono a drogare il mercato in città.

"Si tratta di un’alleanza tra Comune e cittadini contro gli affitti irregolari: attraverso questo nuovo servizio di segnalazione chiediamo l’aiuto dei cittadini e delle cittadine per fare luce su situazioni di affitto irregolari e vietate dalla normativa - ha spiegato Pierfrancesco Maran, assessore alla Casa -. Ad esempio, quelli che stiamo contrastando per usi turistici all’interno di case di edilizia residenziale pubblica e di immobili in edilizia convenzionata".