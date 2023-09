Affitti, a Milano vince il bilocale. 7 su 10 sono giovani

A Milano l’affitto è un must: il 35,4% delle locazioni è una scelta abitativa, segno che si preferisce non investire nel mattone (forse anche perché costoso). La restante parte se la dividono i lavoratori, 40%, che si trasferiscono in città e gli studenti universitari. È quanto emerge dai dati registrati da Tecnocasa sul 2022. Tra le metropoli Milano segna il 39% di affittuari per motivi di lavoro, mentre sale il dato sugli studenti che dal 23,6% del 2021 arrivano al 25,7%.

Prevale il contratto a canone libero, per quasi il 70% degli affittuari, mentre il canone transitorio con durata massima di 18 mesi è al 29%. Una percentuale quasi inesistente per il canone concordato, quello basato sulle tabelle comunali di riferimento. A vincere su tutte le tipologie il bilocale, scelta che di anno in anno aumenta con percentuali simili solo al tre locali. A scegliere l’affitto sono i più giovani, con numeri molto bassi per la fascia d’età over 55. In generale, scelgono la locazione i ragazzi tra i 18 e i 34 anni (46%), seguito in percentuale dai 35-44enni.