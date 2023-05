Cosa vuole fare il comune di Milano per abbassare i prezzi degli affitti

L'obiettivo è uno, chiaro: trovare una strada per far scendere i prezzi delle case. Giovedì prossimo l'amministrazione meneghina riceverà a palazzo Marino i rettori e una rappresentanza degli studenti per un incontro a cui sarà presente anche l'assessore alla casa di Regione Lombardia Paolo Franco per parlare del caro affitti e delle difficoltà dei fuori sede nel trovare un alloggio in città a prezzi "umani".

Un tema molto sentito su cui gli stessi rettori avevano lanciato più volte l'allarme e diventato ancora più di attualità dopo la protesta di Ilaria Lamera, la studentessa che nei giorni scorsi ha dormito fuori dal Poli - dove l'hanno raggiunta altri 11 colleghi - proprio per porre l'accento sull'impossibilità di affittare un appartamento sotto la Madonnina.

All'appuntamento, voluto dall'assessore comunale alla casa Pierfrancesco Maran sarà presente con ogni probabilità anche il sindaco Giuseppe Sala. Sul tavolo ci sarebbe un'idea già proposta dallo stesso Maran al Forum per l'abitabilità.

Una soluzione, infatti, potrebbe essere porre un limite agli affitti turistici temporanei, quelli in stile Airbnb. Meno case da affittare per pochi giorni, più appartamenti liberi a prezzi ragionevoli, è l'idea dell'amministrazione. Nei giorni scorsi anche la rettrice del Politecnico Donatella Sciuto aveva osservato che l'affitto temporaneo è diventato troppo più conveniente per i proprietari: "Prima succedeva solo con la settimana del Salone, ora è così tutto l'anno", aveva osservato. Una situazione che, evidentemente, nel corso del tempo ha "svuotato" le offerte per gli studenti.