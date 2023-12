Affluenza da record al pranzo di Natale dell'Opera Cardinal Ferrari

Grande affluenza al pranzo di Natale dell’Opera Cardinal Ferrari. Quest’anno hanno partecipato 250 persone senza dimora, contro i 180 ospitati nel 2022. “È una benedizione del signore il nostro ritrovarci qui, questa casa, coloro che vi trovano rifugio e aiuto. Signore benedici coloro che la tengono viva. Ma benedici anche le nostre ferite e ciò che ci fa soffrire perché noi troviamo conforto anche per quei punti oscuri della nostra vita per cui non riusciamo a perdonare, aiutaci perché troviamo la forza nel tuo spirito”, ha commentato monsignor Delpini che ha partecipato al pranzo.

“È sempre meraviglioso essere qua tutti insieme soprattutto il giorno delle grandi feste e vedere questa fantastica squadra di volontari sorridenti e gentili che si mettono a disposizione dei Carissimi per rendere la loro vita meno difficile e più dignitosa”, hanno raccontato i volontari.

Nel 2023 il numero dei tesserati è salito da 227 a 336 contando più di 44mila ingressi nel centro diurno, quasi 42mila ingressi alla mensa, 13mila colazioni e più di 2mila pacchi distribuiti nel milanese. L’associazione nel 2022 ha accolto 500 persone al giorno tutti i giorni, con un aumento del 39% dei tesserati rispetto al 2021.