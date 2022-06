La nuova vita di Sadaf, Nawab e Sadiqa: dalla fuga dai talebani al centro medico di Milano

Una nuova vita. Quanto più simile a quella che hanno dovuto abbandonare in fretta e furia, lasciandosi dietro di sé famiglie, amici, casa, lavoro. E proprio dal lavoro sono ripartiti Sadaf, Nawab, Sadiqa, tre giovani tecnici di radiologia medica, laureati all’università di Herat, che hanno dovuto lasciare il loro Paese dopo l'arrivo dei talebani.

Con l'aiuto di Fondazione Umberto Veronesi, i tre lo scorso agosto sono riusciti a imbarcarsi e ad arrivare a Milano. Nei giorni scorsi il nuovo inizio, con i ragazzi che hanno cominciato a lavorare in uno dei centri Santagostino, la rete di poliambulatori sparsi per la città di Milano.

“Siamo felici di questo impegno nel processo di reinserimento nel mondo del lavoro di questi ottimi professionisti afgani", ha commentato Luca Foresti, Ceo di Santagostino che per primo ha fortemente creduto in questo progetto e che mira a replicarlo - non appena la burocrazia lo renderà possibile - con i profughi del conflitto ucraino. "Ci sono varie forme di aiuto, tutte giuste: noi riteniamo che tornare il prima possibile alla propria occupazione sia qualcosa che fa immediatamente sentire una donna o un uomo in fuga di nuovo a casa", ha rimarcato il manager.

"Insieme ad AscoltoEts abbiamo strutturato un percorso di formazione per questi tre nuovi colleghi, per aiutarli ad imparare, oltre alla lingua, anche il flusso del paziente e l'organizzazione della nostra attività, per riavvicinarsi all'ambiente medicosanitario così come meritano. Sarà un test molto positivo - ha concluso Foresti - anche fare lo stesso, appena potremo, con i professionisti medici e infermieri e psicologi ucraini". Perché tutti possano ricominciare a vivere. Proprio come hanno fatto Sadaf, Nawab, Sadiqa.