Eroi altruisti in divisa: premiati 31 agenti della polizia locale

In occasione delle festa di San Sebastiano, patrono della polizia locale, Regione Lombardia ha premiato 31 agenti che si sono distinti nelle attività svolte in servizio. Atti di altruismo e generosità compiuti da uomini e donne in divisa che hanno messo a rischio la propria vita per difendere gli altri e per tutelare la sicurezza di tutti. In particolare, 19 agenti sono stati premiati con la croce e il nastrino, gli altri 12 operatori di polizia locale sono stati destinatari di menzione speciale e pergamena.

"A questi agenti va la mia sentita gratitudine, essi rappresentano la dedizione e il coraggio di tutti gli operatori di polizia locale che, ogni giorno, silenziosamente, si mettono al servizio dei cittadini e dell’intera comunità - afferma Romano La Russa, assessore regionale alla sicurezza che ha premiato gli agenti insieme al presidente Attilio Fontana -. Regione Lombardia sarà sempre al loro fianco. Dal 2018 ad oggi abbiamo stanziato complessivamente oltre 50 milioni di euro per la polizia locale. Di questi, oltre 18 milioni di euro sono stati spesi per dotare le Polizie locali lombarde di strumentazioni all’avanguardia come telecamere, dash cam, body cam e fototrappole. Siamo, inoltre, l'unica Regione in Italia ad avere istituito un fondo di garanzia da destinare agli agenti a titolo di indennizzo, in caso di decesso o danni permanenti che derivino da un infortunio avvenuto durante lo svolgimento del servizio".

“Vorrei sottolineare, inoltre, che siamo l’unica Regione in Italia ad avere istituito, nel luglio del 2019, un fondo di garanzia, che prevede un riconoscimento economico a titolo di indennizzo, in caso di decesso o danni permanenti che derivino da un infortunio avvenuto durante lo svolgimento del servizio - prosegue La Russa -. Il mio auspicio è di continuare in questa direzione, nel segno della valorizzazione del ruolo e dei poteri della polizia locale. La figura dell’agente di polizia locale non è e non può ridursi, come vorrebbe certa sinistra, a quella dell’operatore che si occupa soltanto di viabilità e di sanzioni. Regione Lombardia guarda ad una polizia locale sempre più specializzata, con poteri più ampi di ordine pubblico e di controllo del territorio”.

Tutti gli agenti della polizia locale premiati

PROVINCIA DI BRESCIA

Comune di Brescia: Assistente esperto Alessandro Aronni, assistente esperto Federico Masiero, assistente esperto Giambattista Speziani, agente scelto Marzia Cenini.

Comune di Cellatica: Comandante Marco Matteo Mensi, specialista di vigilanza Andrea Vezzoli, specialista di vigilanza Domenico Barranca, assistente scelto Rossana Bonadei.

PROVINCIA DI MILANO

Comune di Cusano Milanino: Assistente Marco Laini

Comune di Garbagnate Milanese: Assistente esperto Marco VILLA

Comune di Milano (3 episodi): assistente Rosaria Cambria e agente Roberto Gioia. Agente Carmela Cambareri. Assistente esperto Vincenzo Micieli, assistente esperto Daniele Nuzzo e agente Francesco Matteucci.

PROVINCIA DI PAVIA

Comune di Mortara: Assistente esperto Stefano Lasagna, assistente Alessandro Pidutti.

Amministrazione Provinciale di Pavia: Commissario capo Cristian Blora

Menzione speciale con attribuzione di pergamena

PROVINCIA DI BRESCIA

Comune di Calcinato: Vice Commissario Oscar Saetti, assistente Massimiliano Cravos.

Comune di Quinzano D'Oglio: Assistente Michele Secchi

PROVINCIA DI COMO

Comune di Cantù: Comandante Vincenzo Aiello, Commissario capo coordinatore Gabriele Caimi, Commissario capo Alessandro Baroc, vice Commissario Sergio D'Angelo.

PROVINCIA DI MILANO

Comune di Rozzano: Comandante Samanta Zacconi, Vice Commissario Alessandro Bottari, agente Marco Tanzillo.

PROVINCIA DI PAVIA

Comune di Stradella: Assistente Marco Marini, assistente Alessandro Iula.