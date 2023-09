Weekend di Formula 1: a Milano "record" di turisti dall'India

Sarebbero gli indiani i più numerosi a venire a Milano in occasione del weekend del Gran Premio di Formula 1 a Monza. Lo rende noto Airbnb, che ha fatto un'analisi delle ricerche di appartamenti da affittare nel periodo della gara, dal 31 agosto al 2 settembre 2023. E molti hanno cercato con largo anticipo: coloro che si sono organizzati nella prima metà dell'anno sono cresciuti di oltre l'80% rispetto all'edizione del 2022.

La novità è che, per la prima volta, nel 2023 i viaggiatori a Milano più numerosi saranno gli indiani, stando almeno alle statistiche in possesso del portale di affitti brevi. Seguiti da statunitensi, tedeschi, francesi e britannici. Non è tutto: secondo quanto risulta ad Airbnb, nel 2022 gli 'host' hanno ricavato circa 1.600 euro, e anche di più, nel weekend del Gran Premio, per un reddito complessivo di 17,7 milioni di euro.

"I grandi eventi con elevata domanda di alloggi rappresentano un'enorme opportunità economica per gli 'host' e sono anche un'occasione per far scoprire ai viaggiatori aree al di fuori delle zone turistiche più battute", ha commentato Giacomo Trovato, country manager di Airbnb Italia.