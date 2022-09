23 milioni per chi non riesce a pagare l'affitto

23,8 milioni di euro per aiutare chi vive in una casa popolare a sostenere le spese nonostante il 'caro bollette'. Regione Lombardia erogherà i contributi di solidarietà a Comuni e Aler destinandoli agli inquilini in difficoltà.

Alle Aler, in particolare, sono stati erogati complessivamente 12,9 milioni di euro, mentre i comuni avranno complessivamente 10,8 milioni di euro. "Si tratta di uno sforzo molto significativo per il bilancio regionale, in un momento di difficoltà generale per la nostra economica - ha commentato l'assessore regionale alla Casa e housing sociale, Alan Rizzi -. È fondamentale che le risorse siano utilizzate tempestivamente ed integralmente da comuni e Aler per alleviare le difficoltà dei propri inquilini, che in alcuni casi stanno già subendo gli aumenti generalizzati dei costi dell'energia".

Per quanto riguarda Milano, saranno 2,8 i milioni di euro destinati agli inquilini degli alloggi di proprietà del comune. L'assessore ha spiegato che "sono risorse preziose, che occorre utilizzare in modo oculato anche individuando modalità di verifica e di determinazione del contributo perché si concentrino sugli inquilini che hanno effettivamente bisogno".