10 tonnellate di cibo da Milano a Varsavia per i profughi ucraini

Oltre dieci tonnellate di aiuti alimentari e prodotti per l’igiene partiti alla volta di Varsavia da Milano per sostenere le attività umanitarie della città polacca nell’accoglienza dei profughi ucraini. È stato il lavoro di sinergia tra il Comune di Milano e la sua Food Policy e l’associazione Istituto Beata Vergine Addolorata (Ibva) a permettere lo scorso 11 aprile la partenza del maxi convoglio inviato alla volta di Varsavia, giunto a destinazione.

" Siamo grati ai volontari e alle volontarie dell’associazione Ibva, del grande impegno che dimostrano ormai da tempo nella lotta alla povertà alimentare e per la volontà di collaborare con il Comune di Milano nello sviluppo dei principi che guidano la nostra Food Policy", sottolinea il sindaco di Milano Giuseppe Sala che, insieme alla vicesindaco Anna Scavuzzo, ha incontrato i volontari di Ibva e i partner della donazione, gruppo Fenzi e Setoa".