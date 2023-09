Milano col coeur in man: un furgone di aiuti per il Marocco

Partirà alle 20 da via Sammartini il furgone di aiuti umanitari di fondazione progetto Arca con destinazione Marrakesh per portare beni di prima necessità in supporto alla popolazione marocchina colpita dal terremoto di questa mattina. Il caricamento del furgone avverrà tra le ore 18 e le 20, con beni pensati per bambini, donne e uomini, dalle brandine a kit igienico-sanitari a omogeneizzati e pannolini.

A bordo del furgone Mouhib, operatore di origine marocchina da 15 anni al servizio di Progetto Arca (nel 2019 ha ricevuto la Civica benemerenza per il suo impegno verso le persone in difficoltà in strada), e lo storico volontario Fabio.

Presente alla partenza il presidente Alberto Sinigallia: “Alla notizia oggi all’alba del devastante terremoto che ha colpito il Marocco, abbiamo subito mobilitato le nostre risorse per prepararci a questa nuova partenza, proprio come abbiamo fatto nel recente passato per l’Ucraina, la Turchia, l’Emilia. Grazie a Fondazione Fiera Milano, al nostro fianco anche in questa emergenza”.

Il concerto dell’Orchestra e del Coro del Teatro alla Scala diretti dal Maestro Riccardo Chailly previsto per questa sera al Bozar di Bruxelles non potrà avere luogo a causa dell’impatto del tragico terremoto che ha colpito il Marocco sul traffico aereo europeo.