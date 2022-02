Guerra in Ucraina, come aiutare la popolazione

Lunedì 28 febbraio è il quinto giorno di guerra su larga scala in Ucraina. La Russia ha continuato ad attaccare con i bombardamenti su diverse città anche nella notte tra domenica e lunedì, ma con un'intensità minore delle notti precedenti. E, mentre le delegazioni di Ucraina e Russia si preparano all'incontro alla frontiera tra Ucraina e Belarus "senza precondizioni", appare chiaro che la Russia stia incontrando difficoltà impreviste (ma previste, invece, da chi conosce bene il popolo ucraino).

Mentre l'Unione europea, gli Stati uniti e altri paesi applicano sanzioni pesantissime alla Russia, si estende la rete di solidarietà alla popolazione ucraina che conta ormai, tra l'altro, 400 mila sfollati. I consolati ucraini in tutto il mondo stanno organizzando raccolte fondi e anche di fornitura di beni di prima necessità da inviare ai civili e ai militari ucraini. A Milano i punti raccolta sono presso la sede consolare (via Ludovico di Breme 11), in via Brusuglio 73 e a Gorgonzola. In Lombardia sono presenti altri punti raccolta a Como e Varese, almeno per il momento.

Tra i beni di prima necessità utili, il cibo a lunga conservazione, gli indumenti, le medicine. E' consigliabile consultarsi con i responsabili dei punti raccolta per capire con esattezza che cosa è più utile donare e per concordare un appuntamento di consegna. I numeri di telefono dei responsabili dei punti raccolta si possono trovare nella pagina Facebook del consolato ucraino di Milano.