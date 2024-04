Alba rosso fuoco a Milano: lo spettacolo del cielo

Un'alba spettacolare, quella di domenica 7 aprile a Milano. Colta negli scatti dagli smartphone di molti milanesi, quelli ovviamente che si svegliano presto anche in un giorno festivo: magari perché in realtà lavorano, magari perché si stavano recando alla Milano Marathon, magari per altri motivi.

Il cielo è apparso di rosso fuoco, come fosse dipinto a pennellate, anche con splendide sfumature di blu e di arancione. E, se qualcuno indica nel "cambiamento climatico" il motivo di questa meravigliosa combinazione di colori, ci sono ovviamente spiegazioni meteorologiche che riguardano l'inclinazione del sole e la densità dell'atmosfera. Il colore dei raggi rifratti è dovuto all'interazione con il pulviscolo contenuto negli strati più profondi dell'atmosfera, il cui attraversamento dura molto più a lungo perché i raggi si propagano quasi orizzontalmente.