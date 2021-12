Lo spettacolo dell'alba rosa oggi a Milano

Azzurro chiaro con morbide striature di rosa, indaco e viola. Questo nella mattinata di venerdì 10 dicembre a Milano è lo spettacolo 'dell'alba rosata' che ha incantato quasi tutti gli abitanti della città o almeno quelli più mattinieri.

Gli scatti dei cieli invasi da nubi rosa sono presto dilagati sui social, dove molti utenti hanno voluto condividere questo piccolo momento magico al quale hanno potuto assistere, magari prima di iniziare una lunga giornata di lavoro.

In passato, avevamo già interrogato gli esperti di 3B Meteo su questo incantevole fenomeno, scoprendo come si tratti di un effetto ottico indotto dall'incidenza dei raggi radenti del sole, ancora basso sull'orizzonte, sulla base delle nubi stratiformi in transito, costituite anche da ghiaccio. A favorire la peculiare colorazione rosata all'alba sono particolari effetti di rifrazione e diffusione, combinati con uno specifico tasso di umidità nell'aria.

"La particolare luminosità dell'aurora - chiariscono i meteorologici - deriva dalla rifrazione dei raggi solari da parte dell'atmosfera. I raggi solari che ci raggiungono nell'aurora provengono da un astro che è ancora al di sotto dell'orizzonte e seguono un percorso curvilineo determinato dalla diversa densità dell'atmosfera, sempre maggiore negli strati più bassi".

"Il percorso risente anche della temperatura dell'aria e della frequenza della luce - dicono ancora gli esperti -. Il colore dei raggi rifratti è dovuto all'interazione con il pulviscolo contenuto negli strati più profondi dell'atmosfera, il cui attraversamento dura molto più a lungo perché i raggi si propagano quasi orizzontalmente. Lo stesso fenomeno si ripete dopo il tramonto, ma i colori sono più accesi perché la presenza di pulviscolo è maggiore".