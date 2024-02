Perché c'era Al Bano al Conad di Vimodrone

Non era tra le corsie del supermercato per fare la spesa, né per un concerto ma per un “firma-vini”. È successo nella giornata di mercoledì 31 gennaio quando Al Bano è stato ospite del Conad di Vimodrone, hinterland nord est di Milano.

Il cantante pugliese ha presentato la produzione vinicola proveniente dalla sua tenuta “Albano Carrisi”, firmando una per una le bottiglie di vino a diversi ammiratori. Non solo, “si è intrattenuto a lungo con le persone presenti, raccontando aneddoti, rispondendo alle domande dei presenti e intonando alcune delle sue composizioni più celebri”, ha fatto sapere Conad in una nota. Nel pomeriggio Al Bano ha ripetuto le stesse azioni nel punto vendita di Curno (Bergamo).

