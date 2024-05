Quali sono (e quanto costano) i migliori hotel di Milano secondo Michelin

La Guida Michelin non premia solo i ristoranti, ma anche gli alberghi. Svelata oggi, 7 maggio, a Milano, la prima selezione dei 146 hotel premiati in Italia che hanno ricevuto dalla prestigiosa guida una, due o tre chiavi. Solo otto strutture ricettive hanno ricevuto ben tre chiavi, 31 due e 107 una. Sei gli hotel che sono stati premiati dalla Guida Michelin, ma nessuno nel capoluogo meneghino ha raggiunto quota tre chiavi.

Due chiavi Michelin

Tre hotel milanesi si sono aggiudicati due chiavi Michelin. Il Bulgari Hotel, situato in via fratelli Gobba, zona Monte Napoleone, è tra i più noti alberghi di lusso di Milano. Qui una camera doppia costa minimo 1.200 euro a notte, fino a superare 2mila euro. Tra i servizi il bar, il ristorante, la palestra e la spa. Il Portrait Milano in corso Venezia è tra i premiati con due chiavi Michelin. Prezzo minimo a notte 1.020 euro, ma arrivare a 2.600 euro è facile. Ultima struttura con due chiavi è il Grand Hotel et de Milan. Il motto sul sito è: "L'accessorio più ricercato di Milano? La chiave delle nostre camere". Si trova in via Manzoni e ha prezzi decisamente più contenuti rispetto ai primi due, con una base di 751 euro a notte per una camera doppia, fino a superare i 2mila euro.

Una chiave Michelin

Una chiave conferita dalla Guida Michelin per il Mandarin Oriental, anch'esso tra le strutture ricettive di lusso più note a Milano. Si trova in via Andegari, Monte Napoleone. Dentro c'è una palestra, il ristorante, la spa e persino il parrucchiere. Il prezzo più basso per una notte? 1.050 euro, il più alto è di 3mila euro. Spostandoci in piazza della Repubblica si aggiudica una chiave Michelin l'Hotel Principe di Savoia Dorchester Collection. Qui una stanza doppia ad agosto arriva a costare 'solo' 495 euro a notte. Ultimo hotel milanese premiato è il Vico Milano, in corso Genova, descritto come "Un piccolo Boutique Hotel, all’insegna del gusto e dello charme". Tra tutti è il più 'economico' con una stanza doppia che nella bassa stagione costa 267 euro a notte.