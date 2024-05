Un nuovo albergo super lusso aprirà in Duomo

Il prestigioso Palazzo dei Portici Meridionali di piazza Duomo è stato aggiudicato a Siam, Società incremento alberghiero Milano, che si occuperà della riqualificazione e la riapertura della struttura ricettiva. Lo storico albergo era stato messo a bando lo scorso gennaio dal Comune di Milano ed è stato aggiudicato per un canone annuo di affitto di 4 milioni e 55mila euro. Siam avrà la concessione per i prossimi 36 anni.

Sebbene la struttura sia da adibire ad albergo, Siam avrà la possibilità di introdurre funzioni accessorie, come bar, ristoranti, sale eventi, ma anche un centro benessere. Il restyling e le manutenzioni ordinarie e straordinarie saranno a carico dell'investitore, ma qualsiasi intervento dovrà essere prima sottoposto al parere della Soprintendenza archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Milano.

L'albergo si sviluppa su una superficie di 8mila metri quadrati su cinque piani a cui aggiungere piano terra, due interrati e il sottotetto. Quella fra via Dogana, via Marconi e via Mazzini è una struttura storica, realizzata nel 1875 da Giuseppe Mengoni. L'edificio negli ultimi anni era utilizzato come sito di uffici dell'Amministrazione comunale, ma la manifestazione d'interesse di alcuni operatori alberghieri ha fatto sì che venisse messo a bando.