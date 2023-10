Il nuovo albergo da 21 piani che sorgerà al Portello

21 piani, 176 camere. Così sarà il nuovo hotel che sorgerà in viale Scarampo a Milano, vicinissimo al centro congressi MiCo e a City Life. Il bando è stato predisposto da Fondazione Fiera, per l'affidamento dei lavori. L'obiettivo è creare una struttura ricettiva che supporti le attività sia espositive sia congressuali che si tengono al MiCo (acronimo di 'Milano Congressi'), gestito dalla stessa fondazione. L'importo dell'appalto è di 38 milioni e 900mila euro, con aggiudicazione privata dell'offerta economica più vantaggiosa: il termine per presentare le domande è il 15 novembre.

Il progetto dell'albergo è stato firmato dall'archistar Michele De Lucchi. La struttura, a torre, sorgerà nell'ex parcheggio di Fiera MilanoCity all'altezza di via Paolo Uccello. L'obiettivo è il 2025, in tempo anche per le Olimpiadi invernali dell'anno successivo: il media center dei giochi olimpici sarà infatti allestito proprio al Portello, dove sorgerà in futuro anche la nuova sede milanese della Rai, tra via Gattamelata e via Colleoni.

L'intervento complessivo al Portello, interamente finanziato da Fondazione Fiera, sarà di circa 300 miloni di euro e prevede anche uno studentato per 1.200 studenti entro il 2028.