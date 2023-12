Cos'è questa storia degli alberi secolari abbattuti a Milano

Gli alberi della discordia. È scontro a tinte green sul bosco di via Falck, dove mercoledì mattina è iniziato l'abbattimento - sembra senza preavviso né autorizzazione - di alcuni alberi secolari che si trovano nell'area verde dell'ex casa del giovane.

La Curia milanese, proprietaria di quell'area, ha ceduto a Investire Sgr e Redo i diritti di edificazione. Il progetto originario consisteva in 200mila metri cubi tra residenze libere e in housing sociale, uno studentato e spazi commerciali. Secondo i comitati che si battono per la tutela del verde, così sarebbero stati a rischio circa 350 alberi su oltre 600. La consulenza di un agronomo ha successivamente definito 'bosco' almeno una parte dell'area, e come tale sottoposto automaticamente a un vincolo paesaggistico.

A novembre del 2023, il consiglio di Municipio 8, dopo un tentativo di mediazione andato a vuoto, ha bocciato il piano attuativo. Nonostante questo, e nonostante le rassicurazioni dell'assessore alla rigenerazione urbana del comune, Giancarlo Tancredi, sembra che nelle scorse ore le ruspe abbiano iniziato ad abbattere le piante. Un blitz che ha scatenato la reazione dei residenti e dei due consiglieri Enrico Fedrighini, ex lista Sala, e Carlo Monguzzi, Europa Verde. "L'assessore Tancredi lo aveva confermato recentemente in consiglio comunale, dicendo che il nuovo progetto edilizio non prevede alcun abbattimento di alberi e che l'intero bosco verrà tutelato. Nonostante ciò di buon'ora, un camion è entrato nel bosco di via Falck per operare: sei alberi già abbattuti, i primi di un elenco di 32 da rimuovere", le parole di Fedrighini.

In serata è poi arrivato il punto - sicuramente parziale - messo dalla polizia locale e dal municipio 8. "Al momento i lavori sono sospesi e auspichiamo restino tali senza inutili abbattimenti di alberi secolari se sani", ha fatto sapere la presidente di zona 8, Giulia Pelucchi, ricordando che "come municipio abbiamo bocciato" il progetto di riqualificazione. Ma non è tutto. "La proprietà sostiene di aver inviato una pec al nostro municipio il 23 novembre chiedendo di abbattere 32 alberi e di aver proceduto per silenzio assenso. I nostri uffici, che hanno accesso alla pec, riferiscono che l'unica pec ricevuta risulta di questa mattina, 27 dicembre, alle ore 7.35 con la perizia agronomica. Una seconda pec è stata inviata alle 13:36, sempre di oggi, come 'comunicazione di abbattimento d'urgenza'. Siamo in contatto con l’area tecnica del Verde del comune e con l’assessora Elena Grandi. Al di là della mancata ricezione della pec - ha concluso la Pelucchi - rileviamo che nelle intenzioni c’era l’interesse ad inviare un’autorizzazione con scadenza il giorno della vigilia di Natale".