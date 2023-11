7mila alberi in tre comuni del Milanese per la biodiversità

Allestire siti di forestazione sperimentale in diverse città italiane, con attenzione alla biodiversità, partendo dal Milanese. È l'obiettivo del centro nazionale dedicato alla conservazione e al ripristino della biodiversità, promosso dal Cnr (Consiglio nazionale delle ricerche), che promuoverà la piantumazione di 7.728 alberi tra Corbetta, Albairate e Abbiategrasso.

Il progetto è coordinato da Maria Chiara Pastore (Politecnico) e Massimo Labra (Bicocca). Il tema complessivo riguarda i futuri programmi di rimboschimento in Italia, in un periodo caratterizzato da eventi climatici particolarmente estremi. Come è noto, a Milano, tra luglio e agosto, sono stati abbattuti 5mila alberi a causa dei nubifragi.

Dopo Milano sarà la volta di Roma, Firenze e Campobasso. Questi nuovi impianti saranno allestiti secondo schemi di piantagione studiati sulla base della densità e del rapporto tra alberi e arbusti, mettendo a dimora le specie in base alla resistenza ai fattori climatici. E saranno attivate due sperimentazioni aggiuntive e parallele: la prima sulla biodiversità animale (con impollinatori e piccoli mammiferi), la seconda propedeutica al fitorisanamento, la bonifica naturale dei suoli.