Milano ha perso almeno 5mila alberi (solo questa estate)

Milano ha perso almeno 5mila alberi nella sola estate del 2023. Tutti a causa del maltempo. Il dato - che non è ancora definitivo - è stato reso noto dall'assessora all'ambiante e verde di palazzo Marino, Elena Grandi, a margine della presentazione della Green week tenutasi questa mattina in municipio.

L'obiettivo del comune, comunque, è quello di ripiantare tutto ciò che è stato spazzato via dalla forza della natura, anche se per il momento non sono ancora chiare le tempistiche. "Non so se li ripianteremo nella stagione agronomica di quest'anno ma nel giro di uno-due anni di sicuro e soprattutto però valutando dove, cosa e come".

Più alberi, ma anche più attenzione a quelli esistenti. "Dovremo davvero intanto fare un lavoro di valutazione sullo stato di salute dei nostri alberi per capire dove siamo più a rischio e come intervenire ad esempio quando non rispettiamo abbastanza i nostri alberi nelle aree di cantiere anche se in queste aree c’è un regolamento che dice come ci si deve comportare", ha puntualizzato Grandi.

I costi della ripiantumazione non sono ancora noti. "Non abbiamo fatto una stima economica di quanto costerà e siamo preoccupati, però abbiamo veramente avuto una grande risposta anche da tantissime persone che ci chiedono di aiutarci - ha detto Grandi -. Aspettiamo anche il risultato della nostra richiesta di calamità naturale che ovviamente dovrà rispondere a un conto che stiamo presentando che è molto pesante: sono decine e decine di milioni di euro" ha poi aggiunto spiegando che "per ora da Roma non è arrivato nessun fondo, a parte quelle poche robe per le scuole che hanno fatto giustamente arrabbiare la vicesindaca Anna Scavuzzo, però siamo assolutamente fiduciosi".