Un sito per coinvolgere i cittadini che vogliono bagnare gli alberi

Nel 2022 la siccità è costata 15.495 piante al Comune di Milano, tra essenze appena messe a terra e piante adulte, colpendo il 25,54%m delle piantagioni realizzate direttamente da ForestaMi nei Comuni della Città metropolitana, impedendo l'attacchimento di più di 9mila piante su oltre 35mila. Se n'è parlato nel Forum Siccità in Triennale, lunedì 20 marzo.

Una delle prossime innovazioni, come ha spiegato Stefano Boeri, presidente del comitato scientifico di ForestaMi, sarà quella di sviluppare una piattaforma interattiva che fornisca informazioni sugli alberi presenti su tutto il territorio, sul loro stato di salute e sull'apporto idrico necessario per ognuno, permettendo così alla cittadinanza di poter dare il proprio contributo.

"La situazione di siccità crescente che stiamo attraversando e gli effetti che abbiamo imparato a conoscere ci hanno fatto sentire l’urgenza di convocare questo Forum per la necessità di un confronto concreto tra chi sta facendo ricerca scientifica sugli effetti dei cambiamenti climatici sulle piante e chi sta lavorando all’attuazione degli interventi necessari per preservare e incrementare il capitale naturale per raggiungere, nel caso della Città metropolitana di Milano, il traguardo dei tre milioni di alberi entro il 2030", ha aggiunto Boeri.

"Il grande tema della progressiva carenza di risorse idriche sta facendo emergere con sempre maggior chiarezza e urgenza quanto sia ormai essenziale lavorare a un'evoluzione nel loro utilizzo", ha commentato Enrico Falck, consigliere della Fondazione Alia Falck. Al Forum è intervenuta anche Elena Grandi, assessora al verde del Comune di Milano, che ha ricordato gli oltre 520mila alberi situati a Milano, di cui 250mila singoli del Comune. "Entro la fine di questa stagione agronomica - ha promesso Grandi - avremo piantato 18mila nuovi alberi, compensando le perdite dell'anno scorso".