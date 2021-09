A Milano 400 nuovi alberi per il Lambro

400 piante per riqualificare il Lambro. Approvata dalla Regione la rinaturalizzazione delle sponde del fiume a Milano. I primi alberi arriveranno il 29 settembre.

La giunta della Regione Lombardia, su proposta dell'assessore all'Ambiente e Clima, ha approvato una delibera che prevede la valorizzazione naturalistica dell'area di via Rizzoli, sulla sponda destra del fiume Lambro, attraverso la piantumazione di 400 nuovi alberi. Un'azione che inizia a concretizzarsi in occasione del 'Youth4Climate: driving ambition', associato alla Pre-Cop26.

"L'intervento di piantumazione - spiega l'assessore - consentirà di dare continuità alle aree verdi poste in prossimità del fiume, contribuendo a realizzare la rete ecologica metropolitana e lombarda. Il progetto è una testimonianza della strategia regionale di mitigazione delle emissioni di gas climalteranti e di adattamento ai cambiamenti climatici".

L'area dunque verrà ri-naturalizzata attraverso l'aggiornamento del piano di attività e del prospetto di accordo 2021/2023 dell'Ente regionale per i servizi all'agricoltura e alle foreste (Ersaf). La piantumazione avverrà in due fasi: il 29 settembre s'inizierà con 20 alberi simbolicamente interrati alla presenza di 2 giovani per ogni continente che partecipano allo 'Youth4Climate: Driving ambition'.

Entro inizio novembre verranno messe a dimora le altre 380 piantine forestali di specie arboree (65%) e arbustive (35%), una per ogni delegato alla Youth4Cop. L'intervento prevede inoltre la realizzazione di un percorso pedonale in fondo naturale. Il progetto, nel suo insieme, verrà presentato alla Cop in programma a Glasgow dal 31 ottobre al 12 novembre.

Il piano per le sponde del Lambro valorizza le disponibilità residue degli interventi di competenza degli enti locali per la de-impermeabilizzazione, il rinverdimento aree pubbliche e il contrasto al cambiamento climatico, finanziati da Regione nel maggio 2021 con la legge 9 del 2020.