La strada di Milano dove gli alberi hanno resistito alla tempesta da record (e perché)

Oltre 400 alberi sono caduti a Milano in seguito all'uragano della notte di martedì 25 luglio (e alla sua 'anticipazione', il giorno prima), e centinaia gli interventi dei vigili del fuoco, della polizia locale e della protezione civile in questi giorni, per riportare la situazione alla normalità, sia per la viabilità privata sia per i mezzi pubblici. Giovedì sera, ancora circa 700 punti di Milano erano ostruiti e impraticabili. Poi ci sarà da verificare i parchi, messi in secondo piano dalle squadre d'emergenza. In alcuni casi, come ai Giardini di Porta Venezia, si parla di un albero caduto ogni dieci.

In questo disastro, gli olmi di via Mac Mahon si sono (tutti) salvati, hanno (tutti) resistito alla tempesta. Miracolo? No, secondo Enrico Fedrighini, ora consigliere comunale della Lista Sala e, qualche anno fa, assessore al verde del Municipio 8. Merito del pulling-test, ovvero del test di trazione per verificare la stabilità dell'apparato delle radici di un albero. "Deve diventare prassi", commenta Fedrighini a MilanoToday, "e il progetto Mac Mahon rappresenta l'esempio dell'efficacia di tale pratica".

Gli olmi salvati

Nel 2013 Atm chiese al Comune di Milano di intervenire per abbattere la gran parte degli olmi, perché le loro radici, a dire dell'azienda dei trasporti, creavano troppi problemi ai binari dei tram, che andavano comunque sostituiti. Inizialmente Palazzo Marino sembrò acconsentire. Ma dal quartiere si sollevò una protesta fortissima, da parte degli abitanti, che fu ascoltata in Municipio 8 (nonostante l'uguale 'colore politico' della maggioranza rispetto alla giunta centrale). Audizioni nelle commissioni e nel 'parlamentino' di Bonola, studi alternativi e la presenza di un agronomo in consiglio municipale (il comunista Alessandro Bescapé) consentirono di elaborare una soluzione alternativa all'abbattimento 'di massa'. Quella di studiare ogni singolo albero, con i test di trazione, per stabilire quali fossero quelli effettivamente 'irrecuperabili'.

Il consiglio di Municipio 8 deliberò quasi all'unanimità i test di trazione su ogni albero, dando un segnale fortissimo sia dal punto di vista politico sia da quello della partecipazione, perché la richiesta di trovare il modo di salvare gli olmi era arrivata direttamente dai residenti, che avevano trovato ascolto e soprattutto soluzioni. Il risultato: anziché 174 piante, ne furono abbattute 29, le più compromesse. Tra l'altro risparmiando circa 4 milioni rispetto al progetto originario, perché eseguire i test di trazione costa meno che abbattere e sostituire gli alberi "in massa". I lavori furono avviati nel 2015 e, un anno dopo, via Mac Mahon risplendeva con un nuovo 'tappeto verde', nuovi binari e soprattutto quasi tutti gli olmi storici.

I test di trazione

Non è la prima volta che, di fronte a una tempesta (di pioggia o di vento), si nota la particolare resistenza degli alberi di questa strada. Nel mese di febbraio del 2022, durante una giornata di vento record (fino a 80 km/h), la città di Milano si ritrovò con un bollettino simile (ma meno grave) di quello degli ultimi giorni. Eppure, anche in quell'occasione, gli olmi di via Mac Mahon resistettero. Lo stesso ora. "Eppure - fa notare Fedrighini a MilanoToday - via Mac Mahon è relativamente stretta, delimitata lateralmente da edifici residenziali che, con vento e tempesta, accentuano l'effetto canyon moltiplicando la forza d'urto dell'evento meteorologico". Insomma, in teoria la situazione dovrebbe essere peggiore qui che altrove.

A parte l'effetto canyon, poi, la situazione in tutta la città non è favorevole: "Milano è un continuo cantiere - continua Fedrighini - tra lavori edili, rifacimento strade, infrastrutture sotterranee e manutenzione dei servizi. Questi interventi, quando avvengono in aree con alberi, possono avere un impatto più o meno forte sull'apparato radicale sotterraneo. Ma, al momento, non te ne accorgi. Rischi di scoprirlo quando è troppo tardi, cioè quando la pianta cade". E allora meglio scoprirlo prima: "La procedura seguita per la prima volta proprio qui, deve diventare uno standard operativo ovunque. Milano, come ogni città, è un continuo cantiere. Siccome gli eventi meteorologici estremi continueranno, così come continueranno lavori e cantieri ovunque, conviene prendere esempio dall'esperienza fatta in via Mac Mahon. Prevenire è meglio che riparare".

"Test sugli alberi dopo ogni lavoro"

Se in tutta la città si estendessero i test di trazione sugli alberi, che simulano una spinta del vento a oltre 100 km/h e l'effetto delle nevicate, si potrebbe verificare la tenuta dell'apparato delle radici di ogni singola pianta. "Credo - prosegue Fedrighini - che questi test di trazione debbano essere obbligatoriamente previsti, d'ora in avanti, a conclusione di ogni intervento realizzato su strade e piazze in cui sono presenti filari alberati". Questo non significa, avverte ancora il consigliere, "che non occorra migliorare la manutenzione del verde e anche la stessa progettazione del verde e delle alberature urbane". Ma costituirebbe, almeno, un'opera di prevenzione per conoscere lo stato di una pianta prima che sia troppo tardi. Come l'esempio di via Mac Mahon dimostra.