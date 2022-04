Tra Milano e hinterland verranno piantati mezzo milione di alberi

Sul piatto ci sono 23 milioni di euro, tutti fondi che arrivano dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). L'obiettivo è uno solo: piantare - nei prossimi tre anni - oltre mezzo milione di alberi nella città metropolitana di Milano. Ora la "palla" passa nelle mani dei comuni che entro il 13 maggio dovranno presentare alla città metropolitana i progetti che potranno essere finanziati con i fondi. Il ministero, comunque, ha diviso in tre tranches i finanziamento: 6 milioni per il 2022, altri 6 per il 2023 e 11 per l 2024. Nei primi due anni, in totale, verranno mese a dimora 276mila piante, nel 2024, invece, ne verranno piantate 260mila.

Diversi gli obiettivi: preservare e valorizzare la naturalità diffusa, la biodiversità e i processi ecologici legati a ecosistemi funzionali; contribuire alla riduzione dell'inquinamento atmosferico e alla rimozione del particolato nelle aree metropolitane, aiutando così a proteggere la salute; contribuire a ridurre le procedure di infrazione della qualità dell'aria; recuperare i paesaggi antropizzati valorizzando le periferie e le connessioni ecologiche con le aree interne rurali (corridoi ecologici, reti ecologiche territoriali) e il sistema delle aree protette; frenare il consumo di suolo e ripristinare i suoli utili.

Per il momento non è ancora chiaro quali alberi saranno piantati, tutto ciò verrà stabilito dai vari progetti comunali. Città metropolitana, tuttavia, ha messo nero su bianco che le piantumazioni dovranno essere coerenti con la vegetazione naturale potenziale secondo il principio di utilizzare "l'albero giusto nel posto giusto" in termini ecologici, biogeografici, ecoregionali.

Come verranno utilizzate le piante

Le piante potranno essere utilizzate per ridare vita ad aree dismesse (già bonificate) e potranno essere utilizzate per rivalutare zone degradate, ma anche zone industriali e commerciali. Non solo, sono ammessi anche progetti per la formazione di boschi. Da palazzo Isimbardi, tuttavia, hanno precisato che avranno la priorità gli interventi di rigenerazione urbana.

Il piano è abbastanza blindato dato che i soldi verranno erogati in base allo stato di avanzamento lavori: 10% a titolo di anticipo, per il singolo intervento (solo in seguito della comunicazione di avvio); il 90% in una o più quote intermedie; il 10% a conclusione dell’intervento.