Il bosco piantato dai volontari per celebrare la giornata degli alberi

Nella giornata nazionale degli alberi, i dipendenti di un'azienda con sede nel milanese hanno deciso di creare un'oasi di verde da 'donare' al pianeta. Il personale della compagnia assicurativa MetLife, in collaborazione con la 3Bee, hanno piantumato due boschi nettariferi.

L'iniziativa ha l'obiettivo di dare vita a due boschi a Rocca Susella in provincia di Pavia e a Campagnano di Roma. I dipendenti, coinvolti su base volontaria, sono stati impegnati in una serie di attività didattiche, formative e interattive sotto la guida di un agronomo 3Bee, climate tech company che realizza progetti rigenerativi per la protezione della natura e delle api.

Al termine della giornata hanno messo a dimora cinquanta nuove piante di cinque tipologie differenti (ciliegio, pero selvatico, nocciolo, melo selvatico, biancospino) in ognuna di queste Oasi della Biodiversità. I nuovi alberi contribuiranno alla produzione di oltre 20 kg di nettare, quantità sufficiente a nutrire ogni anno circa 75.000 insetti impollinatori, e assorbiranno 961 kg di CO2.

Questo progetto rientra nella campagna Small acts lead to a big impact - che coinvolge i Paesi appartenenti all'area Emea di MetLife - e pone l'accento su un concetto ben preciso: sebbene ogni azione - presa singolarmente - non riesca a spostare l'ago della bilancia, la combinazione dei contributi di più persone, invece, crea una massa critica capace di contribuire a plasmare un futuro più sostenibile.