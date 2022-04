200 piante a Pioltello, il dono di Amazon

Amazon aderisce a ForestaMi, il programma di forestazione della città metropolitana di Milano, ed inizia donando 200 piante forestali appena piantate a Pioltello, dove ha sede uno dei centri di smistamento dell'azienda.

Il progetto ForestaMi, che prevede di piantare nella città metropolitana di Milano tre milioni di alberi entro il 2030, è parte di Parco Italia, il programma di riforestazione urbana che mira a piantare 22 milioni di alberi - uno per ogni abitante - in 14 aree metropolitane del paese.

Duecento piante forestali sono state messe a dimora nell’area di Via Morvillo alla presenza della sindaca della città di Pioltello, Ivonne Cosciotti, e dell’assessora comunale alle attività produttive, gestione del verde pubblico e arredo urbano, Paola Ghiringhelli. Per Forestami ha partecipato Fabio Terragni, project manager, mentre per Amazon erano presenti Giorgio Busnelli, direttore largo consumo di Amazon Italia e Spagna, e gli ambasciatori della sostenibilità, un gruppo di dipendenti attivi nella promozione delle iniziative di questo tipo.

"La scelta della città di Pioltello deriva tanto dalla necessità del comune di rafforzare la componente naturalistica e di valorizzare il capitale naturale, quanto dal legame diretto di Amazon con il territorio e con la comunità in cui lavorano 120 persone con contratti a tempo indeterminato, tra operatori di magazzino assunti da Amazon e autisti assunti dalle aziende fornitrici di servizi di consegna", si legge in una nota. A Pioltello la biodiversità è limitata, per cui si è pensato di rafforzare la componente naturalistica del territorio. Le nuove piante sono state messe a dimora non lontano dalla Cassanese bis.

"L’evento di questa mattina - ha commentato la sindaca Cosciotti - è parte di una ampia azione di riqualificazione che stiamo concertando con ForestaMi, in linea con la visione green dell’amministrazione: piantare 120 mila alberi, 3 per ogni pioltellese. Una visione condivisa con tutti gli interlocutori del territorio, a partire dalle imprese, che rivestono un ruolo di primo piano nell’attuazione di strategie ecosostenibili".